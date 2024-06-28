Şehrin göbeğindeki otoparkı basıp çalışanı darp ettiler: O anlar kamerada | Video 28.06.2024 | 16:02 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan yer altı otoparkına gelerek aracını park eden ve çıkışta 100 TL’lik ücreti fazla bulan şahıs otoparkçı ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ücrete itiraz eden kişinin otoparka çağırdığı öne sürülen iki şahıs gişe çalışanını darp ederek, olayı ayırmaya çalışanlara ise bıçak çekti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nın altında bulunan kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs 54 AFU 611 plakalı aracı ile otoparka geldi. İddiaya göre, yaklaşık 4 saat kadar aracı otoparkta kalan şahıs, çıkışta ödeyeceği 100 TL ücreti fazla buldu. Bunun üzerine gişe görevlisi Recep İçöz (43) ile sözlü tartışma yaşadı. Bir süre yaşanan sözlü tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan ve ardından tekrar sinirli bir şekilde geri gelen şahıs polis ekiplerinin de otoparka gelmesi ile güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olaydan yaklaşık 15 dakika sonra otoparka gelen iki şahıs 'babamla tartışmışsın, küfür etmişsin' sözleri ile Recep İçöz'ü darp etmeye başladı. Arbedeyi gören ve olayı ayırmak isteyen diğer otopark çalışanlarına ise şahıslardan biri bıçak çekti. Güçlükle ayrılan olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Recep İçöz ise hastaneye giderek darp raporu aldı. İçöz ardından konuya ilişkin şikayetçi oldu.Öte yandan, şahısların otoparkın çıkış gişesine girerek çalışanı darp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; bir süre devam eden sözlü tartışma esnasında ikilinin, otopark çalışanını darp ettiği ve diğer çalışanların ise olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.Başından geçen olayı anlatan Recep İçöz (43), "54 AFU 611 plakalı araç gişeye yanaştı ve sürücüye fiyatı söyledim. Fiyatı yüksek bulan sürücü 'sokakta şu kadar, işte burada neden bu kadar' diyerek itiraz etti bana. Ancak bizim fiyat listemiz otoparkın her yerinde mevcut zaten. Daha sonrasında 'siz soyguncu musunuz, hırsız mısınız' diye hakaretler etmeye başladı. 'Erkeksen dışarıya çık, ben aşağıya iniyorum' gibilerinden sözler söyledi. Ücretini ödedi, olayı yatıştırdık bu kişi sinirli bir şekilde yukarıya çıktı daha sonrasında tekrar aşağıya geldi bana saldırmaya kalktı. Bu sırada polis ekipleri bölgeye geldi, şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de olayı yatıştırdığımız için şikayetçi olmadığımı söyledim. Bana hakaret eden şahıs buradan uzaklaştı. Bu şahıs çocuklarını aramış, yaklaşık 15 dakika sonra ben burada çalışırken iki kişi geldi kardeş olduklarını düşünüyorum. Biranda 'babamla tartışmışsınız' diyerek gişeye daldılar ne olduğunu bile anlayamadım bana hakaret ve küfür etmeye başladılar. Ben onları sakinleştirmeye çalışıyordum o esnada bir tanesi boğazıma yapıştı. Devamında o iki kişi bana yumruk atmaya devam etti. Bir şekilde kendimi ben dışarıya attım ama dışarıda beni darp etmeye devam ettiler. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Darp izleri var vücudumun çeşitli yerlerinde, darp raporu da aldım" dedi.Darp edilen İçöz, "Olay esnasında otoparkta çalışan arkadaşlar içlerinde ağabeyim de olmak üzere yardıma geldiler bana. Kişilerden bir tanesi bıçak çekmiş 'olaya kimse müdahale etmeyecek, edeni doğrarım' gibilerinden olayı ayırmaya çalışanları da tehdit etmiş. Diğer arkadaşlar müdahale etmese belki de yalnız kalsam beni burada bıçaklayacak, belki de öldüreceklerdi yani. Tabi bu sadece benim şahsıma değil çalıştığım iş yerime de yapılan saldırı. Güvenlik kamerası görüntülerinde her şey açıkça ortada zaten. Olayın ardından burası kalabalıklaşınca bana saldıran iki kişi kaçıp gitti. Karakola giderek gerekli şikayetleri yaptım" diye konuştu.Recep İçöz'ün ağabeyi Ekrem İçöz (58), "Kardeşim burada bir müşteri ile sözlü tartışma yaşamış. Tartışmanın ardından müşteri, çocuklarına haber vermiş. Çocukları buraya gelerek gişede benim kardeşime saldırdı. O anda bende olayı ayırmaya çalıştım. Görüntülerde mevcut zaten ben orada olmasaydım o esnada kardeşime ne olacağını bilemiyorum, iki kişi birden saldırdı. Güçlükle ayırdık, güpegündüz otoparkta böyle bir olay oldu şehir magandaları tarafından. Bizde neye uğradığımızı şaşırdık, şuana kadar böyle bir şey olmamıştı" şeklinde konuştu.Otoparkta çalışan Hakan Bolat ise olayı ayırmak istediklerini ancak şahıslardan birinin kendilerine bıçak çektiğini söyleyerek, "Dün saat 17.00 sıralarında şahıslardan bir tanesi geldi içeride biraz dolaştı. Daha sonrasında ikinci kişi de geldi. Ardından bu iki kişi gişeye girdi ve çalışan arkadaşım Recep'e saldırmaya başladılar. Biz olayı ayırmaya çalıştık o esnada şahıslardan bir tanesi bıçak çekerek yaklaşmayın diye bağırdı" ifadelerini kullandı.