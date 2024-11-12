Video Yaşam Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi kararına Başsavcılıktan itiraz | Video
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi kararına Başsavcılıktan itiraz | Video

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi kararına Başsavcılıktan itiraz | Video

12.11.2024 | 12:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ardından emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında sevk edildiklerin mahkemece ev hapsi kararı verilmişti. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğukan Demirtaş hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerden suça sürüklenen çocuk (SSÇ) F.E.N. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANAN ŞÜPHELERE SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol tedbiri uygulanan Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Doğukan Demirtaş ve F.E.N'nin tutuklanmalarını talep etti.

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