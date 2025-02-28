Video Yaşam Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video
Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video

Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video

28.02.2025 | 15:24

Hatay'da öğrenci servisiyle 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarında yaşandı. Bulvar üzerinde; 2 otomobil ve öğrenci servisi çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında servis aracında öğrenci olmamasıysa yaralı sayısının artmasının önüne geçti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 00:27
Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 28.02.2025 | 15:24
Düzce’de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 02:50
Düzce'de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 28.02.2025 | 15:02
Kırıkkale’de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 00:56
Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 13:57
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 06:25
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 28.02.2025 | 13:40
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 03:32
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 28.02.2025 | 13:33
Eskişehir’de tefeci operasyonu | Video 01:16
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video 28.02.2025 | 12:03
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 03:10
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 11:39
Siirt’te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:26
Siirt'te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 28.02.2025 | 11:16
İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:47
İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 10:37
FETÖ’den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 00:17
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 28.02.2025 | 10:37
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 03:08
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 28.02.2025 | 09:37
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 01:51
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:49
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 00:28
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 09:11
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 00:50
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2025 | 08:32
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 01:17
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 27.02.2025 | 16:26
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 00:23
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 15:42
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak’ta bulundu | Video 03:03
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 27.02.2025 | 15:32
Mardin’de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:11
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA