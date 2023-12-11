Sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk konuştu | Video 11.12.2023 | 15:38 Rize’nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk konuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B.'nin yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşamaya çalıştı. O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., "Öncelikle olay şöyle oldu, ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Bende onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı. Kolumu kurtarmaya çalışırken diğer koluma da saldırdı. Olay böyle oldu. Sonrasında ben bağırdım. Ben o korkuyla ağlama fırsatımda olmadı. Evden arabayla hastaneye gittik. Güneysu'da ki hastaneden de beni buraya sevk ettiler. Köyde birkaç tane başıboş köpek vardı. Şu an da çok görmüyorum" diye konuştu.