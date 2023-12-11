Sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk konuştu | Video
Rize’nin Güneysu ilçesinde 12 yaşındaki çocuk sevdiği köpek tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk konuştu.
"ONUNLA OYUN OYNARKEN DİREKT BENİM KOLLARIMA SALDIRDI"
Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., "Öncelikle olay şöyle oldu, ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Bende onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı. Kolumu kurtarmaya çalışırken diğer koluma da saldırdı. Olay böyle oldu. Sonrasında ben bağırdım. Ben o korkuyla ağlama fırsatımda olmadı. Evden arabayla hastaneye gittik. Güneysu'da ki hastaneden de beni buraya sevk ettiler. Köyde birkaç tane başıboş köpek vardı. Şu an da çok görmüyorum" diye konuştu.
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