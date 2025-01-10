Video Yaşam Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video

Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video

10.01.2025 | 16:14

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir motor aracına sıkışarak bacağı ampute olan ‘Tripot’ isimli enerjik kedi mahallenin ilgilisini çekerken sosyal medyada herkesin ilgisini çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 6 ay önce arabanın motoruna giren kedi yaralanmasından dolayı bir hayvansever tarafından Veteriner hekim Şeyma Şahin'e tedavisi için getirildi. Veteriner hekim Şahin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kedinin bir bacağını ampute etmek zorunda kaldı. Şahin, kediyi sahiplendirmek istese de bacağından dolayı kimse sahiplenmedi. Şahin, 3 bacağının olmasından dolayı ampute ettiği kediye "Tripot" ismini verdi. "Tripot" enerjisiyle kısa zaman içerisinde mahallenin sevilen kedisi haline geldi. "Tripot" ampute olan bacağına rağmen kapılara tırmanıyor ve hızlı bir şekilde koşuyor. Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner hemik Şeyma Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti. Veteriner Şahin "Tripot"'un çok sinirli olduğunu ve köpeklere saldırdığını belirten Şahin, "Tripot kendini koruyabiliyor. Çok enerjik ve bütün mahallenin maskotudur. Burada tüm herkes sever Tripot'u" dedi.

Videonun hızlandırıldığına daire gelen yorumlara Şahin, "Hızlandırılmış sanıldı ama hızlandırılmış halde değil. Tripot gerçekten o kadar hızlı koşabiliyor. Günün belli saatlerini dışarı çıkartıyoruz. Hava alıyor, gözetimimiz altında tabii ki de. Daha sonrasında geliyor. Bildiğiniz gibi enerjik. Burada mamaları koyamıyoruz. Mamalarımızı parçalıyor, deviriyor. Vermezsek yaş mamaları indiriyor. Tripotun iştahı çok iyidir" diye konuştu.
Mahallede "Tripot"'u herkesin tanıdığını söylediğini söyleyen Şahin, "Köpeği olanlar korkuyor. Tripot'a yanaşmazlar. Çünkü köpekleri dövüyor. Yan komşumuzun köpeği var. Dükkana giriyor. Köpeği kendi dükkanına sokmuyor. O kadar ki yürekli. Herkes çok seviyor Tripot'u. Köpeği kapıların üstüne atlar. Üç bacak olmuş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çok enerjik ve kendiyle çok barışık bir kedi" ifadelerini kullandı.

Şahin, genel olarak ismi çok sevildiğini ve 3 bacak olmasından dolayı ise "Tripot" adını koyduğunu aktardı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 01:39
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 10.01.2025 | 16:27
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi Tripot | Video 04:22
Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video 10.01.2025 | 16:14
Beşiktaş’ta kediyi tekme atarak yaralayan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:33
Beşiktaş’ta kediyi tekme atarak yaralayan şüpheli yakalandı! O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 15:51
Takside derin uykuya dalan şahsın öldüğünü düşünüldü, uyanınca gerçek ortaya çıktı | Video 03:26
Takside derin uykuya dalan şahsın öldüğünü düşünüldü, uyanınca gerçek ortaya çıktı | Video 10.01.2025 | 15:04
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 00:21
Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 tutuklama | Video 10.01.2025 | 15:02
Aksaray’da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 04:25
Aksaray'da nefes kesen polis-şüpheli kovalamacası kamerada | Video 10.01.2025 | 14:44
Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:18
Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 10.01.2025 | 12:57
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:53
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 10.01.2025 | 12:26
Pasinler’de tüp patlaması: 2’si ağır 4 yaralı | Video 01:52
Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video 10.01.2025 | 12:07
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 00:29
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 01:24
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Pendik’te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 04:08
Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 10.01.2025 | 10:48
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 01:08
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 10.01.2025 | 10:28
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 03:42
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 10.01.2025 | 10:06
Trabzon’da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video 05:19
Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video 10.01.2025 | 10:06
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 00:39
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:05
Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video 02:39
Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video 10.01.2025 | 09:30
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 01:36
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 10.01.2025 | 09:30
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 00:41
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 08:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2025 | 08:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA