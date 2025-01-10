Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video 10.01.2025 | 16:14 Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir motor aracına sıkışarak bacağı ampute olan ‘Tripot’ isimli enerjik kedi mahallenin ilgilisini çekerken sosyal medyada herkesin ilgisini çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaklaşık 6 ay önce arabanın motoruna giren kedi yaralanmasından dolayı bir hayvansever tarafından Veteriner hekim Şeyma Şahin'e tedavisi için getirildi. Veteriner hekim Şahin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kedinin bir bacağını ampute etmek zorunda kaldı. Şahin, kediyi sahiplendirmek istese de bacağından dolayı kimse sahiplenmedi. Şahin, 3 bacağının olmasından dolayı ampute ettiği kediye "Tripot" ismini verdi. "Tripot" enerjisiyle kısa zaman içerisinde mahallenin sevilen kedisi haline geldi. "Tripot" ampute olan bacağına rağmen kapılara tırmanıyor ve hızlı bir şekilde koşuyor. Enerjik yapısıyla esnafın maskotu haline gelen Tripod, veteriner hemik Şeyma Şahin'in paylaştığı videolarla sosyal medyada da herkesin ilgisini çekti. Veteriner Şahin "Tripot"'un çok sinirli olduğunu ve köpeklere saldırdığını belirten Şahin, "Tripot kendini koruyabiliyor. Çok enerjik ve bütün mahallenin maskotudur. Burada tüm herkes sever Tripot'u" dedi.Videonun hızlandırıldığına daire gelen yorumlara Şahin, "Hızlandırılmış sanıldı ama hızlandırılmış halde değil. Tripot gerçekten o kadar hızlı koşabiliyor. Günün belli saatlerini dışarı çıkartıyoruz. Hava alıyor, gözetimimiz altında tabii ki de. Daha sonrasında geliyor. Bildiğiniz gibi enerjik. Burada mamaları koyamıyoruz. Mamalarımızı parçalıyor, deviriyor. Vermezsek yaş mamaları indiriyor. Tripotun iştahı çok iyidir" diye konuştu.Mahallede "Tripot"'u herkesin tanıdığını söylediğini söyleyen Şahin, "Köpeği olanlar korkuyor. Tripot'a yanaşmazlar. Çünkü köpekleri dövüyor. Yan komşumuzun köpeği var. Dükkana giriyor. Köpeği kendi dükkanına sokmuyor. O kadar ki yürekli. Herkes çok seviyor Tripot'u. Köpeği kapıların üstüne atlar. Üç bacak olmuş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çok enerjik ve kendiyle çok barışık bir kedi" ifadelerini kullandı.Şahin, genel olarak ismi çok sevildiğini ve 3 bacak olmasından dolayı ise "Tripot" adını koyduğunu aktardı.