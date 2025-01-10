Sevginin ve Azmin Simgesi: 3 bacaklı kedi “Tripot” | Video
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir motor aracına sıkışarak bacağı ampute olan ‘Tripot’ isimli enerjik kedi mahallenin ilgilisini çekerken sosyal medyada herkesin ilgisini çekti.
Videonun hızlandırıldığına daire gelen yorumlara Şahin, "Hızlandırılmış sanıldı ama hızlandırılmış halde değil. Tripot gerçekten o kadar hızlı koşabiliyor. Günün belli saatlerini dışarı çıkartıyoruz. Hava alıyor, gözetimimiz altında tabii ki de. Daha sonrasında geliyor. Bildiğiniz gibi enerjik. Burada mamaları koyamıyoruz. Mamalarımızı parçalıyor, deviriyor. Vermezsek yaş mamaları indiriyor. Tripotun iştahı çok iyidir" diye konuştu.
Mahallede "Tripot"'u herkesin tanıdığını söylediğini söyleyen Şahin, "Köpeği olanlar korkuyor. Tripot'a yanaşmazlar. Çünkü köpekleri dövüyor. Yan komşumuzun köpeği var. Dükkana giriyor. Köpeği kendi dükkanına sokmuyor. O kadar ki yürekli. Herkes çok seviyor Tripot'u. Köpeği kapıların üstüne atlar. Üç bacak olmuş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çok enerjik ve kendiyle çok barışık bir kedi" ifadelerini kullandı.
Şahin, genel olarak ismi çok sevildiğini ve 3 bacak olmasından dolayı ise "Tripot" adını koyduğunu aktardı.
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