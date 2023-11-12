Sevimli kedi Nazlı, oto tamirine olan merakıyla görenleri şaşkına çeviriyor 12.11.2023 | 11:13 Sinop'ta bir kaporta dükkanında ustalara eşlik eden sevimli kedi 'Nazlı', meraklı tavırlarıyla ustaları izliyor. Kaporta ustaları, Nazlı'nın bir çırak gibi kendilerini takip ettiğini söylerken, kediyi görenler ise şaşkınlık ve mutluluk yaşıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop'un Korucuk mevkiinde bulunan bir kaportacı dükkanında ustalara eşlik eden Nazlı isimli kedi, görenleri şaşkına çeviriyor. Ustalar çalışmaya başladığı anda onların yanlarına gelerek onları takip eden kedi, görenlerin tebessüm etmesine neden oluyor. Bir çırak gibi ustalarını takip eden Nazlı, yeri geldiğinde kaportanın üzerine çıkıyor, yeri geldiğinde arabanın içinde ustalarına eşlik ediyor. Kimi zaman arabanın tavanına çıkarken, kimi zaman arabanın altına giriyor.

Nazlı minik bir yavruyken ona ve annesine sahip çıkarak beslediklerini söyleyen ustalar, annenin adını da Nazlı koymuş. Anne bir süre sonra ortadan kaybolduktan sonra ustalar, minik kediyi beslemeye devam etmiş ve yavruya da annenin ismini koymuş. Kaporta tamirinde ustalara eşlik eden Nazlı, ustalarına neşe kaynağı oluyor.

Kaporta ustası Nurettin Nezih Özusta yaptığı açıklamada, "Kedinin annesi daha önce buraya geliyordu. Daha sonra yavrusu ile geldi. Yavrusuna da bakmaya başladık, yemek verdik. İsmini de Nazlı koyduk. Biz çalışırken yanımıza geliyor. Motor ve kaporta yaparken yanımızda duruyor. Çıraklık yapıyor. Yaptığımız arabayı topladığımız zaman, kaporta yaparken ilgisini çekiyor. O da geliyor, bakıyor" dedi.

Kaporta ustası Mehmet Yazıcı da kedinin hiçbir zaman yanlarından ayrılmadığını ifade etti. Yazıcı, "Kedinin annesi vardı. Biz ona Nazlı ismini koymuştuk. Annesi yanımıza sürekli geliyordu. Bir süre sonra yavrusu ile gelmeye başladı. Biz ikisiyle ilgileniyorduk. Bir süre sonra annesine büyük ihtimalle araba çarptı. Annesi gelemediği için biz yavrusuna sahip çıktık. O günden bugüne yaklaşık 2-3 aydır kedi bizim yanımızda, onun adına da Nazlı ismini koyduk. Bizimle ilgileniyor, biz ne iş yaparsak yanımızda, bizden ayrılmıyor. Kaporta veya boya yaparken veya bir şey sökerken, takarken kedi sürekli yanımızda, sanki bana bir takım verin, ben de söker takarım gibi bize eşlik ediyor ve işlerimizi takip ediyor. Bizim de hoşumuza gidiyor, sahip çıktık, seviyoruz Nazlı'yı" diye konuştu.

"ÇIRAK OLSA BU KADAR OLMAZ"

Nazlı'nın meraklı olduğunu ve bir çırak gibi davrandığını vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bazen arabanın içinde çalıştığımızda, arabanın içine giriyor. Biz neredeysek bizimle beraber. Tavana çıkıyoruz, tavana çıkıyor, koltukları söküyoruz, yanımıza geliyor, arabanın altındaki kanala iniyoruz, bizimle beraber kanala iniyor. Bizimle beraber bir çırak gibi çalışıyor. Çırak olsa bu kadar olmaz."

Kedinin meraklı tavırları, müşteriler ve çevredeki insanlar tarafından ilgiyle izleniyor. Görenler tarafından sevgiyle karşılanan Nazlı, kendisini görenlere neşe kaynağı olmaya devam ediyor.