Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı o anlar kamerada | Video
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü.
Öte yandan, otobüsün motor kısmında başlayan yangın, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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