Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video
Gaziantep merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NİTELİKLİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video 25.03.2025 | 10:07
02:31
00:20
Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video 25.03.2025 | 09:09
02:01
Edirne’de otomobilin yayalara çarpma anı kamerada: 3 yaralı | Video 25.03.2025 | 08:26
05:34
Başkan Erdoğan gençlerle kafede sohbet etti | Video 25.03.2025 | 08:26
01:03
Manisa'da 3 katlı ev alev alev yandı | Video 25.03.2025 | 08:26
06:36
İzmir'deki elektrik faciası davasında 2 tahliye | Video 24.03.2025 | 15:12
06:17
Başına silah dayadığı taksiciye dehşeti yaşattı | Video 24.03.2025 | 13:35
00:59
01:49
Pendik’te trajikomik kaza: Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti | Video 24.03.2025 | 12:21
05:02
İBB protestocuları ecdat yadigarı Şehzade Camii'ni tahrip etti | Video 24.03.2025 | 12:21
04:06
Sular çekilince ortaya çıkan yol 18 köyün ulaşımını kolaylaştırdı | Video 24.03.2025 | 12:21
01:13
06:55
Sokak köpekleri kümeste bulunan 86 tavuğu telef etti | Video 24.03.2025 | 10:46
00:36
"Halay başı" kavgası sonrası, çelik yelek giyip ev kurşunladılar | Video 24.03.2025 | 10:46
01:27
İçtiği sigara ölümüne neden oldu | Video 24.03.2025 | 09:39
01:02
Hem trafikte kaynak yaptı, hem de darp etmeye çalıştı | Video 24.03.2025 | 08:33
00:48
Bursa'da tüfekli cinayet kamerada | Video 23.03.2025 | 15:41
00:48
Çekiçle saldırdığı TIR'ın altında ezilmekten son anda kurtuldu | Video 23.03.2025 | 15:34
01:26
Hem kavga ettiler, hem hırsızlık yaptılar | Video 23.03.2025 | 12:28