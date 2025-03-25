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Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video

Siber dolandırıcılara jandarma darbesi: 8 gözaltı | Video

25.03.2025 | 10:07

Gaziantep merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı.

NİTELİKLİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyonlar çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden ürün alışverişi yapmak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirmek suretiyle dolandıran nitelikli suç örgütüne üye 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet SİM kart ve 11 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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