'Şifalı eldiven' ile gündem olan Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi | Video
'Şifalı eldiven' ile hasta tedavi ettiği söylenen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi.
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