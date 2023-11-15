Video Yaşam 'Şifalı eldiven' ile gündem olan Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi | Video
'Şifalı eldiven' ile gündem olan Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi | Video

'Şifalı eldiven' ile gündem olan Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi | Video

15.11.2023 | 16:03

'Şifalı eldiven' ile hasta tedavi ettiği söylenen Şüheda Kaya hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi.

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