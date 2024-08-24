Sığındığı camide kullandığı 1 saatlik elektriğin parasını bir notla bıraktı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için gemi beklerlerken eşi ve hasta iki çocuğuyla Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camiinde bir müddet konaklamak zorunda kalan baba, kullandıkları elektriğin parasını bir notla birlikte camiye bıraktı.
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