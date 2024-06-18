"Sığmıyor" kelimesi tarih oluyor: Gardırobunuzun kapasitesini onlarca kat artıran yöntem: "Sadece iki malzeme..." | Video
Giysilerinizi gardıroba sığdırmak zor olabilir. Daha geniş bir gardırop veya vazgeçmeniz gereken kıyafetler arasında ikilemde kaldıysanız, sizin için oldukça basit bir önerimiz var. Sadece “iki malzemeyle” gardırobunuzun kapasitesini katbekat artırabilirsiniz.
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