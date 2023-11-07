Video Yaşam Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi | Video
Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi | Video

Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi | Video

07.11.2023 | 11:58

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

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Gözpınar köyü mevkisinde devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında gözyaşları içinde defnedildi.

Kazada yaralanan baba Mehmet Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Mehmet Yaşar idaresindeki otomobil, dün Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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