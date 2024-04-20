Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı | Video
Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.
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