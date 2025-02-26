Video Yaşam Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

26.02.2025 | 14:27

İstanbul’dan Sivas’a kaçırılan ve satışa hazırlanan silahlar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yapan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan getirilen tabancaların Sivas'ta satılacağını tespit etti. Polis ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda kent merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 16 adet tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. İstanbul'dan Sivas'a silah satışı yapmaya gelen U.A. (29), B.L. (29) ve Sivas'ta yaşayan F.K. (46) ve M.T. (36) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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