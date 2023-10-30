Silah sesini duyup terasa çıkan 6 yaşındaki kız çocuğu vuruldu | Video
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, gelen sesleri merak edip evinin terasına çıkan kız çocuğu boynundan vurularak ağır yaralandı.
Olayın şüphelileri hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Küçük kız çocuğu annesi Sevsen E. ve yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kız çocuğunun yakınları olay yerinde göz yaşlarına boğuldu.
Olay yerindeki boş kovanları toplayan polis zanlıların tespiti ve yakalanmaları için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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