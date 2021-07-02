Silahla ateş ederken görüntüleri çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı | Video
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Son dakika magazin haberleri... Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, tepki toplamıştı. Burakcan Övüç, bugün gözaltına alındı. İşte detaylar...