Silahlı kavganın ortasında kalan yaşlı kadın ayaklarından yaralandı | Video
Ankara’da husumetli iki kişinin arasında çıkan silahlı kavgada ayaklarından vurulan yaşlı kadın yaralandı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDILAR
Yaşlı kadının yaralanmasına rağmen etrafa ateş etmeye devam eden Mert Ali Y. ile olaydan yara almadan kurtulan Emre Ç., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Kudret Yüksel ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kurşunların isabet ettiği bazı araçlarda ve işyerlerinde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
"VURULAN KADININ AYAĞI KÖTÜ HALDEYDİ"
Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Ahmet Can Şenol: "Yolda giderken arkamdan iki kişinin geldiğini gördüm. Birisi silah çıkardı ve ateş etmeye başladı. Çıkan kurşun oradaki bir kadının ayağına isabet etti. Herkes panikleyerek bir yerlere kaçtı. Silahlı kişi ateş etmeye devam ederken diğeri de başka bir tarafa koşuyordu. O iki kişi arasında tartışma yaşanmış. Alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettikleri söyleniyor. Vurulan kadının ayağı kötü haldeydi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler iki şahsa da müdahale etti. Vurulan kadını da ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.
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