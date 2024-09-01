Silahlı saldırıda işletmenin içinde yaşanan anlar güvenlik kamerasında | Video
Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir kuyumcuya düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı ,saldırganların işletme sahipleri tarafından darp edilip polise teslim edildiği silahlı saldırı sırasında işletmede yaşanan anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırıya ilişkin işletmenin iç güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kuyumcu içesinde çok sayıda müşteri bulunduğu görülürken çalışanların içerde bulunan müşterileri ve diğer çalışanları uyarmasının ardından yaşanan koşuşturmaca saniye saniye görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise saldırıda yaralanan H.Ç.'nin saldırganı etkisiz hale getirdiği ve darp edildiği edildiği anlar yer aldı.
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