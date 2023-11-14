Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video
Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, vatandaşlar zorluk yaşadı. Bazı araçların da kısmen suya gömüldüğü yağış sonrası bölgede çalışma başlatıldı.
Otomobili su altında kalan vatandaşlardan İbrahim Ok , "Aracı buraya bırakmıştım. Çok şiddetli yağmur yağıyordu dışarı çıkamadık. Geldiğimizde bir baktık ki araç suya gömülmüş. Belediye ekiplerini bekledik, vidanjör geldi suyu çekiyor" dedi.
Öte yandan bölge genelinde yağışların aralıklarla etkili olacağı ifade edildi.
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