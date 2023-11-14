Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 14.11.2023 | 15:08 Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, vatandaşlar zorluk yaşadı. Bazı araçların da kısmen suya gömüldüğü yağış sonrası bölgede çalışma başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in bazı bölgelerinde kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Silifke ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi'nde Atatürk ve İnönü Caddelerinde yollar su altında kaldı. Bazı araçlar da suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi. Yağış sonrasında bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.Otomobili su altında kalan vatandaşlardan İbrahim Ok , "Aracı buraya bırakmıştım. Çok şiddetli yağmur yağıyordu dışarı çıkamadık. Geldiğimizde bir baktık ki araç suya gömülmüş. Belediye ekiplerini bekledik, vidanjör geldi suyu çekiyor" dedi.Öte yandan bölge genelinde yağışların aralıklarla etkili olacağı ifade edildi.