Silivri'de anız yangını: Yangın yerleşim yerlerine ilerliyor | Video

Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.