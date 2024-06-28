Silivri'de anız yangını: Yangın yerleşim yerlerine ilerliyor | Video
Silivri Selimpaşa'da anızdan çıkan yangın büyüdü. Yangının evleri doğru ilerlemesi üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ayrıca hava desteği de istendiği öğrenildi.
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