Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video

12.10.2025 | 14:35

Silivri’de, bir çay bahçesinin bitişiğinde bulunan dağlık alanda kaya parçaları bahçeye düştü. Çocuklarında bulunduğu alanda can kaybı yaşanmaması, olası facianın önüne geçerken, bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir çay bahçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu müşterilerin olduğu sırada, dağlık alandan sesler duyulmaya başladı. Seslerin ardından dağdan çok sayıda kaya parçası çay bahçesi ve çevresine düştü. Kayalar, yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerken, çay bahçesinde bulunan 1'i çocuk 7 kişi olayda yara almadan kurtuldu. Olayda can ve mal kaybının olamaması olası bir facianın önüne geçerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, olay yerinde bir otomobilde de kaya düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği de öğrenildi.
