Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video
Silivri’de, bir çay bahçesinin bitişiğinde bulunan dağlık alanda kaya parçaları bahçeye düştü. Çocuklarında bulunduğu alanda can kaybı yaşanmaması, olası facianın önüne geçerken, bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
