Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T. isimli şüpheliler yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Belirlenen 4 ayrı adrese 16 Mart Pazar günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, O.S., A.Y., A.K. ve G.H.T. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 183 bin 275 lira, bin 590 euro ve 500 dolar nakit para, bir kilo 61 gram uyuşturucu madde, 3 sigara sarma kağıdı, 3 alüminyum folyo rulo, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütücüsü ve komando bıçağı ele geçirildi.

Olayla ilgili, A.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, A.Y. ve G.H.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. O.S. ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.