Video Yaşam Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video
Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video

Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video

22.11.2023 | 08:50

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu'nda tır ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında 1'i Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Habur Sınır Kapısına doğru giden A.Y. idaresindeki taksiye, F.T. idaresindeki tır çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Irak uyruklu Eyyüb Ahmed Arap (45) ile Nevzat Çınar (35) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 Irak uyruklu vatandaştan ağır yaralı olan Halıd Muhammed Ömer (25) Elazığ'a sevk edildi. Taksi şoförü A.Y ile araçta bulunan Muhammed Ramazan Ömer (24), Mehdi Ahmed Arap (50) ve Velid Ahmed Arap (40) hafif yaralandı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.

Tır sürücüsü F.T. ve taksi şoförü A.Y., gözaltın alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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