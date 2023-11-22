Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video
Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu'nda tır ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında 1'i Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Irak uyruklu Eyyüb Ahmed Arap (45) ile Nevzat Çınar (35) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 Irak uyruklu vatandaştan ağır yaralı olan Halıd Muhammed Ömer (25) Elazığ'a sevk edildi. Taksi şoförü A.Y ile araçta bulunan Muhammed Ramazan Ömer (24), Mehdi Ahmed Arap (50) ve Velid Ahmed Arap (40) hafif yaralandı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.
Tır sürücüsü F.T. ve taksi şoförü A.Y., gözaltın alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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