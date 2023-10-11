Silopi'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 11.10.2023 | 14:01 ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde telefon direğine çıkarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Silopi ilçesi Pınarönü köyünde elektrik direğine çıkan kedinin mahsur kaldığını gören Ruşen Akman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, direkte mahsur kalan kediyi kurtardı. Akman, "Evde oturuyordum. Oğlum kedinin direğin üzerinde mahsur kaldığını söyledi. Ben de itfaiye ekiplerine hemen haber verdim. Sağ olsun, 10-15 dakikada geldiler, kediyi kurtardılar. Lütfen hayvanlara karşı duyarlı ve merhametli olalım? dedi.