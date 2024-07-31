Sinop’ta kaza canlı yayına yansıdı: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Sinop’un Boyabat ilçesinde otomobil uçurumdan düştü. O anlar canlı yayına yansıdı.
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