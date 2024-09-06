Sinop'ta kaza yapınca kağıt gibi dağılan otomobil kamerada! 06.09.2024 | 15:41 Sinop’ta Tofaş marka otomobilin yağmur suyu kanalına çarptıktan takla atarak kağıt gibi dağıldığı kazada sürücü ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 14.00 sıralarında Sinop-Samsun yolu Taşmanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S.'nin (57) kullandığı 57 ABS 170 plakalı Tofaş marka otomobil, Sinop'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalındaki menfeze çarparak takla attı. Kazada otomobil bir evin bahçesinde bulunan demir kapının üzerine düşerken, sürücü ise araçtan fırlayarak beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Tofaş Şahin marka/model otomobilin kağıt gibi dağılması dikkat çekti.