Sipariş veren kadını mesajla taciz edip eşini darbeden şüpheliler hakim karşısında | Video 07.11.2024 | 15:20 Pendik'te iddiaya göre bir börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin olayı eşi Uğur B.'ye anlatması üzerine iş yerini basan kocası ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Uğur B., iş yeri çalışanları tarafından darbedildi. Haklarında yaralamaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Müşteki sanık Uğur B. ifadesinde "Öleceğimi düşündüm, çok kan kaybediyordum. Dışarı kaçtım. Dışarı çıkar çıkmaz Ömer üstüme atladı. Öncesinde 'Sen buradan canlı çıkabileceğini mi zannediyorsun' dedi. Yere düştükten sonra İbrahim Demir kafamı 20-30 kere tekmeledi. Ömer Demir de yumruklar attı. En son yakamdan tutup 'İçeriden bıçağı getirin, kafasını keseceğim' diye bağırıyordu. Sonra eşim geldi, beni oradan kurtardı "dedi. Mahkeme tutuklu sanık Ömer Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki börekçide çalışan İbrahim Demir, 3 Eylül'de sipariş götürdüğü Burçin B.'ye, telefonla mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin eşi Uğur B'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden koca ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Olayda İbrahim Demir ile Uğur B. yaralandı. Darp iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Burçin B., müşteki sanık Uğur B., müşteki Sanık İbrahim Demir geldi. Duruşmada tutuklu sanık Ömer Demir ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'DÜZENLİ BİR İŞTE ÇALIŞIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Ömer Demir savunmasında, "Olay anında iş arkadaşım Şaban yanımda çalışıyordu, kardeşim İbrahim tuvalete gitmişti. Uğur B. içeri geldi, selam verdi. Telefonuyla uğraşmaya başladı sonra arka tarafa kardeşimin yanına doğru gitti. O sırada bağrış seslerini duydum. Bıçakla çalıştığım için elimde bıçak vardı. Uğur B. kardeşimi önüme attı. Kafası kanlar içindeydi, kardeşimi öyle görünce bıçağı salladım. İş arkadaşım Şaban ve İbrahim, Uğur'u dışarı çıkardı. Kapının önünde beklediği sırada hakaret etmeye ve tehdit etmeye başladı. Arabasına gittiğinde silah çıkaracağını düşündüm o sıra kardeşimi ve kendimi korumak için tekrar saldırdım. Kardeşimin Burçin B.'ye yazdığından haberim yoktu. Burçin B. kavga bittiği sırada geldi bana mesajları gösterdi. O an ve karakolda kendilerinden özür diledim 'bana neden söylemediniz' diye sordum. Gerekirse kendim karakola teslim ederdim dedim. Polisler geldi karakola gittik. Kavga sırasında Uğur'a yönelik hakaret ettim kendisi de bana hakaret etti. Burçin B'ye 'al bunu buradan götür daha ileri giderse deşerim' şeklinde ithamlarda bulundum. İkametgah adresim belli, düzenli bir işte çalışıyorum beraatimi istiyorum" dedi.

'BİZİ YILLARDIR TANIYORLAR'

Müşteki sanık Uğur B. savunmasında, "Olay günü eşim beni aradı. Börekçi çocuk geldi, 'teslimatını yaptıktan sonra bana mesaj attı' dedi. Bende mesajı bana atmasını söyledim. Mesajı gördükten sonra geri aradım. Hangi börekçi olduğunu sordum. Çocuğun doğum gününü yaptığımız yer olduğunu söyledi. 'Sen evden çıkma, ben sadece konuşmaya gideceğim' dedim. Yanıma kimseyi almadan yalnızca konuşma amaçlı gittim. Ben aracı dükkanın önüne çeker çekmez, beni yıllardır tanıdıkları için sanık İbrahim hemen tuvalete saklandı. Ben de numarayı Şaban ve Ömer'e gösterdim. 'Bu numaranın sahibi kim' dedim. 'Şimdi tuvalete gitti abi' dediler. Kapının arkasından kafası gözüküyordu. Tuvalet ihtiyacını gidermek için değil saklanma amaçlı girdiği kapının camından belli oluyordu. 5 dakika civarı bekledim. Baktım çıkmadı. Ben de kapıya vurdum 'Korkma, konuşacağız yalnızca' dedim. Sifona basarak dışarı çıktı. Ben elimi omzuna attım. 'Sen evli barklı, çoluklu çocuklu kadına mesaj atmaya utanmıyor musun' dedim. Özür dilemesini beklerken kısık seslerle bir şeyler dedi. Masada peçetelik vardı, onunla suratına bir tane vurdum. Ben konuşma amaçlı gitmiştim. Ama beni görüp tuvalete gitmesi nedeniyle 'demek ki doğru' dedim. Vurduktan sonra yakasından tutup öne doğru attım. Tekrar yanına geldim. O sırada ağabeyi Ömer Demir elinde bıçakla, bıçağı sallaya sallaya üzerime koştu. 3 yerimden bıçakladı. Vücudumda hala dikiş izleri var" ifadelerini kullandı.

'SEN BURADAN CANLI ÇIKABİLECEĞİNİ Mİ ZANNEDİYORSUN'

Uğur B., "Ben Ömer'in iki kolunu tuttum. 'Sen bana saldırıyorsun ama kardeşin karıma mesaj attı' dedim. O sırada İbrahim küfretmeye başladı. Şaban, Ömer'in elindeki bıçağı aldı. Öleceğimi düşündüm, çok kan kaybediyordum. Ben dışarı kaçtım. Dışarı çıkar çıkmaz Ömer üstüme atladı. Öncesinde 'Sen buradan canlı çıkabileceğini mi zannediyorsun' dedi. Üstüme zıpladı. Aynı anda yere düştük, aynı anda kalktık. Kavga edeceğimiz sırada İbrahim sırtıma tekme attı. Yere düştüm. Yere düştükten sonra İbrahim Demir kafamı 20-30 kere tekmeledi. Ömer Demir de yumruklar attı. En son yakamdan tutup 'İçeriden bıçağı getirin, kafasını keseceğim' diye bağırıyordu. O sırada İbrahim tekmelemeye devam ediyordu. Sonra eşim geldi, 'bırakın kocamı şerefsizler' diye bağırdı. Beni oradan kurtardı. O sırada polisler geldi. Ben kesinlikle 'Sizi kurşun manyağı yapacağım' şeklinde söylemlerde de bulunmadım. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ben oraya silahla gitmedim. Beraatimi talep ederim" dedi.

'EVLİ VE ÇOCUĞU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Müşteki sanık İbrahim Demir savunmasında, "Burçin B. sipariş vermişti kendisine siparişi götürdüm. Teslim ettikten sonra dükkana gittim 10-15 dakika sonra kendisine 'yanlış anlamazsanız çok hoş bir bayansınız' diyerek mesaj attım. Kendisi 'çoluğumdan çocuğumdan utan' diyerek mesaj attı, kendisinden özür diledim, pişmanım dedim. Sonra kendisi beni engelledi. Evli ve çocuğu olduğunu bilmiyordum. Dükkanda oturuyordum lavaboya gidecekken araç geldi. Lavaboya elimi yüzümü yıkamak amaçlı gittim. O sırada Uğur iki üç kez kapıya vurdu 'korkma bir şey yapmayacağım' dedi. Bende çıktım. Omzuma dokunarak 'bu numara senin mi' diye sordu. Bende özür diledim, 'evli olduğunu bilmiyordum' dedim. Başımı eğdi, peçetelikle başıma vurdu. O sırada abim ve Şaban malzeme yapıyordu. Abim görür görmez geldi. Bağrışmalar oldu kendisine herhangi bir küfretmedim. Bizim amacımız dışarı çıkarıp abimin ne olduğunu anlamasını sağlamaktı. Ben abimi tutmuştum. Uğur B. bize küfretti. Başıma aldığım darbeden dolayı başım dönüyordu oturdum. Abim beni aradı, 'karakoldayız Uğur ile eşi yanımda' dedi. 'Yaptığın şeyden dolayı onlardan özür dile, bizden şikayetçi olmayacaklar' dedi. Uğur bana sadece peçetelikle vurdu başka bir şeyle vurmadı. Ben şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BİTİK DURUMDA'

Müşteki Burçin B. beyanında, "Büyük oğlum için Whatsapp sipariş hattı üzerinden sipariş verdim. Siparişi İbrahim Demir getirdi. Ödemeden 10-15 dk sonra bana 'çok hoş bir bayansınız' diyerek mesaj attı. 'Bende çocuklarımdan utan, ustana iletilirim' dedikten sonra 'özür dilerim' dedi. Bende kendisini engelledim. Bu insanlar bizi 3-4 yıldır bilen insanlar. Her yere çocuklarımla gidiyorum, evlerimiz karşılıklı. Oğlumun doğum gününü bile orada kutladım. Benim evli olduğumu bilmemesi imkansızdı. Eşimi aradıktan sonra, eşim, 'kapıyı kilitle' dedi. Yaz ayında olduğumuz için camlar açıktı. Sesler gelmeye başladı. Çocuklarımı tanımadığım komşuma bırakarak eşimi kurtarmaya gittim. İbrahim ve Ömer Demir eşimin kafasını tişörtüne geçirerek dövüyorlardı. İbrahim Demir beni görünce eşimin kafasını ayağıyla ezmeyi bırakıp arka tarafa gitti. Ömer Demir vurmaya devam ediyordu. Eşimin bıçaklandığını gördüm ve herkese 'polisi arayın' diyerek bağırdım. Şaban ile eşimi daha fazla zarar vermesin diye arabanın içine koyduk. Ömer'e mesajları gösterdim. Tekrar içeri gitti. O sırada eşim arabadan çıktı sandalye almak istediğimde Ömer Demir bırak onu diyerek üzerime yürüdü. Eğer ben gelmeseydim eşimi öldüreceklerdi. Benim ve eşimin masumiyeti bir yana çocuklarım onlar yüzünden anne babasız kalacaktı. Psikolojimiz bitik durumda. Şikayetçiyim" dedi.

'TANIYORDUK VE BİZİM MÜŞTERİMİZDİ'

Tanık olarak dinlenen Şaban B, "Ben olay anında oradaydım. Uğur geldiğinde ben ve Ömer hamur kesiyorduk. İbrahimi sordu, bizde lavaboda olduğunu söyledik. Olaydan bahsetmedi. Uğur orada bekledi biz hamur kesmeye devam ettik. Müşteri geldi, ben müşteriye bakarken arkadan sesler gelmeye başladı. Ben oraya gittiğimde olay başlamıştı. Ömer İbrahimi kan içinde görünce olaya dahil oldu. Ben yanlarına gidene kadar Ömer çoktan gitmişti. İbrahim, Ömer'i tutuyordu. Ben Uğur'un yaralandığını dışarıda gördüm. İçeriden Ömer'in elinden bıçağı aldık. Olay dışarı yansıdı. Ömer'in elinde bıçak vardı sadece. Sonra bir ara Ömer'in elinde yine bıçak gördük ama o bıçağı kullanmadı. Ömer ve Uğur birbirine küfretti. Olay bundan ibarettir. Ben ayrıca Uğurun araca binmesi için yardım ettim. Burçin B. sık müşterimizdi ve tanıyorduk" dedi.

'DURUŞMA ERTELENDİ'

Mahkeme, Uğur B. ve İbrahim Demir'in tutuklanma talebini reddederek, tutuklu sanık Ömer Demir'in tutuk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Müşteki şüpheli İbrahim Demir'in 'silahla kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, müşteki şüpheli Uğur B'nin de 'haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama' suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasına, tutuklu şüpheli Ömer Demir'in ise 'silahla kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, 'silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'hakaret' suçundan da 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay ila 8 yıl 10 aya kadar hapsi talep edilmişti.