Video Yaşam Şırıngayla beslediği minik sincap yavrusu yanından ayrılmıyor | Video
Şırıngayla beslediği minik sincap yavrusu yanından ayrılmıyor | Video

Şırıngayla beslediği minik sincap yavrusu yanından ayrılmıyor | Video

29.05.2022 | 09:34

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Erzincan’da köpek saldırısından kurtarılan yavru sincap, kendisine sahip çıkıp şırıngayla besleyen Er ailesi fertlerinin yanından ayrılmıyor.

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Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde besicilikle uğraşan Düzgün Er, koyunlarını otlatırken çoban köpeğinin ağzında yavru sincaba denk geldi. Sincap yavrusunu köpeğin saldırısından kurtaran Düzgün Er, onu eve getirerek sahiplendi.

Evde sincap ile Er ailesinin çocukları arasında sıkı bir bağ kuruldu. Günlük biberonla beslenen sincap yavrusu, kısa süre sonra Er ailesini adeta ailesi gibi kabullendi. Aile fertleri nereye gitse yanlarından ayrılmayan sincap yavrusu yürekleri ısıttı.

Bahçede sağa sola koşup oynayan yavru sincap, karnı acıktığı zamanda Er ailesinin fertlerinden kendisini sütle besleyen Ali'nin yanında soluğu alıyor.
Ali Er, "Bunu babam yaklaşık 1 hafta önce koyunları otlatırken köpeğin ağzından almış. Geldiğinde çok küçüktü. Şırıngayla süt verip hayatta kalmasını sağladık. Bize alıştı, ailesi olarak görüyor. Yanımızdan hiç ayrılmıyor. Özellikle gelip vücudumuza sokulmayı çok seviyor. Şuan kendi başına yaşayamayacak durumda olduğu için biz sahiplendik. Biraz büyüyünce doğada hayatta kalabilecek duruma geldiğinde bulduğumuz yerin yakınlarına salacağız" dedi.

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