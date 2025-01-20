Şırnak’ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı | Video
Şırnak’ın Cizre ilçesinde zatürre (pnömoni) tedavisi gören 5 aylık E.D., ambulans helikopter ile Elazığ’a sevk edildi.
Cizre ilçesinde 5 aylık E.D. rahatsızlanınca, ailesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Pnömoni teşhisi konulan E.D.'nin, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. E.D.'nin sağlık durumunun ciddi olması nedeniyle, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan E.D., Elazığ'a sevk edilerek tedaviye alındı.
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