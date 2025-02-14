Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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