Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 14.02.2025 | 15:52 Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde B.O. idaresindeki 06 ABY 005 plakalı Mercedes marka otomobil ile N.Ş. idaresindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.