Video Yaşam Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video
Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video

Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video

23.01.2025 | 10:08

Şişli'de evden çıkıp işe giden kardeşler Cemil S. (21) ve Önder S. (30), kamyonetin arkasına gizlenen kapüşonlu bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, bacaklarından vurulan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 12.45 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan Önder S. ve Cemil S. iş yerlerine gitmek için yürümeye başladı. İki kardeş sokakta yürüdüğü sırada, kapüşonlu bir kişi park halindeki kamyonetin arkasına gizlendi. Bir sürede burada bekleyen kişi, önünden geçen iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Bacaklarından vurulan iki kardeş yere yığılırken, saldırgan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşe ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. İki kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı sonrasında çalışma başlatırken, olay yerinde incelene yaptı. İncelemeler sırasında park halindeki bir otomobile de kurşunların isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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