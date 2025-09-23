Şişli’de kapkaç anı kamerada: Biri elini tuttu diğeri çantasını çaldı! 15 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 23.09.2025 | 11:19 Şişli'de kaldırımda yürüdüğü sırada 2 şüpheliden biri Gonca N.’nin elini tuttu. Kadın koşarak kaçmaya çalışırken şüpheli yere düştü. Kadın şüpheliyi engellemeye çalıştığı sırada diğer kişi ise, kadının çantasını alarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken 15 ve 16 yaşındaki şüpheliler, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Eylül Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede kaldırımdan yürürken Gonca N.'nin arkasından gelen bir kişi kadının elini tuttu. Kadın elini tutan kişiden koşarak kurtulmaya çalıştığı sırada şüpheli yere düştü. Şüpheliyi engellemeye çalışan kadının çantasını, diğer kişi kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçarken, kadın peşlerinden koşsa da şüphelileri yakalayamadı.Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kadının şikayeti üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.K.Ö. (15) ve S.Ö. (16) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen iki şüpheli hakkında 'Kapkaç' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla ailelerine teslim edildi.