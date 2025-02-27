Şişli'de sevgili dehşet saçtı! Önce kadını silahla öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı | Video
Şişli Dolapdere Caddesinde erkek şahıs sevgilisi olan kadını sokak ortasında silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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