Sivas semalarında görüntülenen sıcak hava balonu hayrete düşürdü | Video 08.11.2023 | 14:06 Sivas’ın Hafik ilçesinde gökyüzünde görüntülenen sıcak hava balonu görenleri hayrete düşürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta bu sabah gökyüzüne bakanları hayrete düşüren bir olay yaşındı. Özellikle Kapadokya bölgesinde görüntülenen sıcak hava balonu Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi. Daha önce kentte görülmemiş ve hangi yönden geldiği bilinmeyen sıcak hava balonunu görenler hemen cep telefonuna sarıldı. Görenlerin şaşmasına neden olan sıcak hava balonu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcak hava balonunun turizm maksatlı uçtuğu öne sürüldü.