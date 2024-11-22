Video Yaşam Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü
Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü

Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü

22.11.2024 | 08:57

Sivas’ta bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangında dershane sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) yaşamını yitirdi.

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