Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın
Sivas’ta inşa halindeki Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın 06.01.2024 | 13:29
00:11
Taksinin açılan kapısı genç motosikletlinin ölümüne böyle sebep oldu... 06.01.2024 | 13:25
06:50
Kasiyer Merve böyle öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu... | Video 06.01.2024 | 11:26
01:17
00:29
00:43
Jandarmadan ‘Barbie-ES’ operasyonu: 18 gözaltı | Video 06.01.2024 | 11:27
01:25
12.5 kilo Bonzai ve 33 silahla yakaladılar! Operasyon anı kamerada... 06.01.2024 | 11:31
00:40
Beton bariyere çarpan yolcu otobüsü alev topuna döndü: 6 yaralı | Video 06.01.2024 | 11:01
02:43
Şanlıurfa'da feci kaza! Tırlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü | Video 06.01.2024 | 10:30
00:48
04:48
01:34
Karaman’da satışı yasak 519 adet kesici ve delici alet ele geçirildi | Video 06.01.2024 | 09:55
00:59
Bolu'da 4,2'lik deprem! 06.01.2024 | 09:48
04:48
01:12
Arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ağır yaralı | Video 06.01.2024 | 09:29
01:20
Tem Otoyolu'nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 06.01.2024 | 09:29
00:14
Bitlis’te çatıda biriken karlar şelale gibi caddeye aktı | Video 06.01.2024 | 09:29
00:54
Sit alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı | Video 05.01.2024 | 16:51
03:32
Kadıköy’de servis minibüsünü kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.01.2024 | 16:01