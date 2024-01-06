Video Yaşam Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın
Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın

Sivas’ta inşaat halindeki hastanede yangın

06.01.2024 | 13:29

Sivas’ta inşa halindeki Cumhuriyet Üniversitesi yeni Tıp Fakültesi Hastanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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