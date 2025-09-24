Video Yaşam Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü!
Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü!

Sivas’ta katliam gibi kaza: 50 metreden uçtu, 4 kişi öldü!

24.09.2025 | 21:52

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen olayda, 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

