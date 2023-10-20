Sivas'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video
Sivas’ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye düştü.
Sivas'ın mevsim normallerine döndüğünü ifade eden Orhan Kuyu, "Son derece serin bir sonbahar sabahına uyandık. Sabah yürüyüşüne çıkmıştım. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşmüş. Bütün sürücü arkadaşların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çok yoğun bir trafik var. Artık mevsim normallerindeyiz. Soğuk hava kendini iyice hissettirmeye başladı. Kar yağarsa Sivas özüne dönecek. Eski karları, kışları özledik" dedi.
Öte yandan sisli hava; Sivas'ın Gemerek ilçesinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Sivas-Kayseri karayolunda görüş mesafesi 20 metreye düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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