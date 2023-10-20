Video Yaşam Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video
Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video

Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video

20.10.2023 | 10:35

Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluşturan vişne ağaçları yağlı boya tablolarını aratmayan manzara oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Sivas'ta bulunan ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Kırmızı yeşil ve sarı tonların bir hayli belirgin şekilde ortaya çıktığı vişne bahçesinde ki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri mest eden ve adeta bozkırı renklendiren bahçe dron ile havadan görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi | Video 00:42
Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi | Video 20.10.2023 | 10:31
Sivas’ta Sonbahar manzarası mest etti | Video 03:20
Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video 20.10.2023 | 10:35
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:48
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.10.2023 | 10:21
Şanlıurfa’da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 01:06
Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:28
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 01:19
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:20
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 01:11
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 20.10.2023 | 09:40
Denizdeki ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 05:38
Denizdeki ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 20.10.2023 | 09:40
Saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 66 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:23
Saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 66 kilogram esrar ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 09:59
Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti | Video 01:26
Fotoğrafını çekip dövmeye devam etti | Video 20.10.2023 | 09:40
Damat, eski kayınpederine karaciğerini verdi | Video 05:11
Damat, eski kayınpederine karaciğerini verdi | Video 20.10.2023 | 09:39
Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video 01:32
Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi | Video 20.10.2023 | 09:35
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı | Video 00:21
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı | Video 20.10.2023 | 09:33
Alkollü sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı! 2 polis ağır yaralı | Video 09:32
Alkollü sürücü hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı! 2 polis ağır yaralı | Video 20.10.2023 | 08:53
Erzincan’ın yüksek kesimleri karla kaplandı | Video 01:01
Erzincan’ın yüksek kesimleri karla kaplandı | Video 20.10.2023 | 08:53
Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video 01:55
Malatya'da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi | Video 20.10.2023 | 09:11
Denizde boğulmak üzere olan ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 03:02
Denizde boğulmak üzere olan ayıyı balıkçılar kurtardı | Video 20.10.2023 | 09:02
14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı | Video 00:42
14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı | Video 20.10.2023 | 08:50
Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video 01:05
Bizans dönemine ait haç ve 2410 sikke ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 08:49
Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu | Video 00:58
Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu | Video 20.10.2023 | 08:49
Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi 02:54
Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi 19.10.2023 | 23:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA