Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video 20.10.2023 | 10:35 Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü oluşturan vişne ağaçları yağlı boya tablolarını aratmayan manzara oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Sivas'ta bulunan ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Kırmızı yeşil ve sarı tonların bir hayli belirgin şekilde ortaya çıktığı vişne bahçesinde ki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görenleri mest eden ve adeta bozkırı renklendiren bahçe dron ile havadan görüntülendi.