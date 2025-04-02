Video Yaşam Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video
Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video

Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video

02.04.2025 | 08:42

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, D-200 Karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan istikametine seyir halinde olan E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 30 kişi bulunan otobüste 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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