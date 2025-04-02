Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video
Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
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