Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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