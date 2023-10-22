Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 22.10.2023 | 08:36 Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bir sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.