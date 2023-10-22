Video Yaşam Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video

Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video

22.10.2023 | 08:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 22.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bir sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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