Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki kamyonetin plastik parçaları ve elektrik tesisatını parçaladı. Kamyonette 200 bin TL'lik hasar oluşurken, köpeklerin araca saldırma anı kameraya yansıdı.
"ARACIN YANINA GELDİĞİMDE YERDEKİ PARÇALARI GÖRDÜM"
Olay anını anlatan Ünal Demir, köpeklerin başka esnafların araçlarına da zarar verdiğini belirterek, "Her akşam olduğu gibi aracımızı iş yerimizin önüne park etmiştik. Sabah geldiğimizde aracı çalıştırmak istedim. Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm. Aşağı bakınca tüm plastik ve kablo aksamında hasar olduğunu gördüm. İlk başta insanların yaptığını düşündüm. Köpeklerin araçlara saldırması garip bir şey. İlk kez başımıza geliyor. Başka esnafların araçlarının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrendik" dedi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grup halindeki köpeklerin aracın etrafında koştuğu ve daha sonra altına girdiği görülüyor. Köpekler bir süre sonra araçtan uzaklaşıyor.
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