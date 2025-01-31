Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video 31.01.2025 | 16:01 Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki kamyonetin plastik parçaları ve elektrik tesisatını parçaladı. Kamyonette 200 bin TL'lik hasar oluşurken, köpeklerin araca saldırma anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çatı işleri ile uğraşan Ünal Demir'e ait kamyonet, park halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir kediyi kovaladıkları değerlendirilen köpekler, aracın altındaki plastik parçalar ve elektrik tesisatını parçaladı. Sabah saatlerinde aracın altındaki kablo ve plastik parçalarını gören Ünal, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ünal, güvenlik kamerası görüntülerinde, bir süre önce satın aldığı kamyonete köpeklerin saldırdığını gördü. Çekici ile tamir edilmek üzere servise götürülen araçta yaklaşık 200 bin liralık bir hasarın oluştuğu belirtildi.Olay anını anlatan Ünal Demir, köpeklerin başka esnafların araçlarına da zarar verdiğini belirterek, "Her akşam olduğu gibi aracımızı iş yerimizin önüne park etmiştik. Sabah geldiğimizde aracı çalıştırmak istedim. Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm. Aşağı bakınca tüm plastik ve kablo aksamında hasar olduğunu gördüm. İlk başta insanların yaptığını düşündüm. Köpeklerin araçlara saldırması garip bir şey. İlk kez başımıza geliyor. Başka esnafların araçlarının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrendik" dedi.Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grup halindeki köpeklerin aracın etrafında koştuğu ve daha sonra altına girdiği görülüyor. Köpekler bir süre sonra araçtan uzaklaşıyor.