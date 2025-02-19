Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 19.02.2025 | 10:58 Gaziantep'in Nizip ilçesinde parkta yürürken saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken yola fırlayan şahıs, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Şubat 2025 akşam saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezindeki Okan Parkı'nda yürüyüş yapan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'a sokak köpekleri saldırdı. Muhammed Ali Akşam, kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken caddeye doğru koşunca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAZA ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'ın ağır yaralandığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin saldırması sonucu parktan çıkarak yola fırlayan Muhammed Ali'ye kamyonetin çarpma anları yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.