Video Yaşam Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video
Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video

Sokak ortasında gezen tavus kuşu sürücülere ilginç anlar yaşattı | Video

19.05.2025 | 09:56

Bursa'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, yolda karşısına çıkan tavus kuşunu görünce şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde sokak aralarında ilerleyen bir sürücü, yol ortasında dolaşan tavus kuşunu fark edince aracını yavaşlattı. Egzotik görünümüyle dikkat çeken kuş, bir süre yolda ilerledikten sonra yol kenarına doğru yöneldi. O anları kayda alan sürücünün şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştığı anlar ise kameraya yansıdı.
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