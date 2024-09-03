Video Yaşam Sokak ortasındaki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sokak ortasındaki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sokak ortasındaki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.09.2024 | 16:32

ADANA'da gece saatlerinde motosikletli 2 şüphelinin, sokakta yürüyen Erol Kavak'ı (43) tabancayla öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak, motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavak, tüm doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavak'ın saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin Kavak'ın arkasına yaklaşıp saniyeler içerisinde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızlıca kaçtıkları görüldü.

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