Video Yaşam Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

12.10.2023 | 21:29

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri geri gelen otomobil, sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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