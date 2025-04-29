SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde selamlama uçuşları gerçekleştirdi.
Ana gösteri ise 1 Mayıs'tan itibaren Eski Ercan Havalimanı'nda başlayacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
02:17
"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 29.04.2025 | 15:07
02:06
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 29.04.2025 | 14:59
02:58
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 14:46
09:37
00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
01:21
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32
02:07
04:11
00:59
01:07
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17
00:42
02:12
00:34
Sultangazi'de düğün salonunda bıçaklı kavga! 2 yaralı, 3 gözaltı | Video 29.04.2025 | 11:22
01:45
05:34
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 11:05