Video Yaşam SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden KKTC'de selamlama uçuşu | Video

29.04.2025 | 15:12

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi TEKNOFEST KKTC kapsamında gökyüzünde selamlama uçuşları gerçekleştirdi.

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Türk Hava Kuvvetleri'nin nefes kesen akrobasi ekibi SOLOTÜRK, ilk kez KKTC'de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında görkemli bir gösteriye imza atacak. SOLOTÜRK, 1-4 Mayıs tarihlerinde Eski Ercan Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST öncesi Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile birlikte saat 12.00'de KKTC sahil hattında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ada sınıfının öncü gemisi denizaltısavar korveti TCG Heybeliada (F-511) da bu eşsiz selamlamaya eşlik etti. Sahil hattındaki vatandaşlar ise selamlama uçuşunu coşkuyla izledi.
Ana gösteri ise 1 Mayıs'tan itibaren Eski Ercan Havalimanı'nda başlayacak.
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