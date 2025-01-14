SON DAKİKA! 12 yaşındaki Meryem'i taşla öldüren caninin görüntüsü ortaya çıktı | Video

İstanbul Bağcılar'da anne Gülizar Samou, 12 yaşındaki kızı Meryem Samou ve 5 yaşındaki oğlu Ahmet'i evde bırakıp dışarı çıktı. Eve dönen kadın kan donduran manzara ile karşılaştı. İki evladını kanlar içinde gören anne hemen polisi aradı. Hastaneye kaldırılan, kafasına kaldırım taşı ile vurulduğu vücudunda ise bıçak izleri olduğu belirlenen 12 yaşındaki Meryem Samou yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meryem'i kaldırım taşı ile öldürdüğü belirlenen cani ise ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. 51 yaşındaki cani Zekeriya A. ilk ifadesinde kan donduran olayı tek tek anlattı.