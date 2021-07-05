Video Yaşam Son Dakika: 2021 Temmuz emekli ve memur maaş zamları belli oldu! En düşük memur maaşı 4 Bin 330 TL...

Son Dakika: 2021 Temmuz emekli ve memur maaş zamları belli oldu! En düşük memur maaşı 4 Bin 330 TL...

Son Dakika: 2021 Temmuz emekli ve memur maaş zamları belli oldu! En düşük memur maaşı 4 Bin 330 TL...
05.07.2021 | 10:17

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Son dakika haberleri... 2021 Temmuz işçi memur emekli maaş zamları belli oldu! Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2021 Temmuz ayı itibarı ile geçerli olan memur ve emekli maaş zamlarını açıkladı...

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SON DAKİKA: 2021 Memur ve Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2021'de kim ne kadar maaş alacak?

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