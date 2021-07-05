Son Dakika: 2021 Temmuz emekli ve memur maaş zamları belli oldu! En düşük memur maaşı 4 Bin 330 TL...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği | Video 05.07.2021 | 11:27
01:44
04:46
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olup böyle kaçtılar | Video 05.07.2021 | 11:06
01:22
05:02
05:02
İstanbul Boğazı'ndan dev keşif gemisi geçti 05.07.2021 | 10:27
01:17
Son dakika! Bartın Amasra'da denizde hortum paniği! Korku dolu anlar 05.07.2021 | 10:34
01:48
SON DAKİKA: İskenderun açıklarında hortum! Korku dolu anlar kamerada 05.07.2021 | 10:34
01:11
Hırsız, penceresini açık gördüğü eve böyle girdi | Video 05.07.2021 | 10:27
00:58
04:42
00:50
Son dakika: İstanbul'da pazarda kadınların saç başa feci kavgası kamerada 05.07.2021 | 10:07
04:42
00:37
Iğdır’da motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı | Video 05.07.2021 | 09:56
03:33
Eminönü'nde ortalığın savaş alanına döndüğü esnaf kavgası kamerada | Video 05.07.2021 | 09:49
04:42
06:10
Boğalar arenada, sahipleri tribünde kapıştı 05.07.2021 | 09:37
02:14
Kağıthane’deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında 05.07.2021 | 09:40
05:40
Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 05.07.2021 | 09:18
01:18
Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe 05.07.2021 | 09:36
Son dakika haberleri... 2021 Temmuz işçi memur emekli maaş zamları belli oldu! Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2021 Temmuz ayı itibarı ile geçerli olan memur ve emekli maaş zamlarını açıkladı...