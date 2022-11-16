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SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
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Son dakika haberine göre; Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada cezalar açıklandı. Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada mahkeme, Oktar'ın toplam 8 bin 658 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.